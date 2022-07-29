Странные линии обнаружили на дне Атлантического океана

На дне Атлантического океана заметили необычные линии, состоящие из отверстий. Такой информацией поделились ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) США. Об этом сообщил «ПолитЭксперт» со ссылкой на Planet Today.

Ученые рассказали, что отверстия выглядят так, будто они созданы человеком. На данный момент исследователи могут лишь предполагать, откуда возникли углубления. По их мнению, причиной послужили гидротермальные источники.