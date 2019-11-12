Stories вместо TikTok: Instagram расширяет возможности для пользователей

В Stories можно будет записывать 15-секундные ролики, накладывая на них музыку и эффекты. При этом музыку можно будет заимствовать с других видео, как и в TikTok (найти по хэштегам или выбрать в Facebook).

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Такими роликами можно будет делиться с подписчиками, «лучшими друзьями» или в публичном разделе. Самые популярные ролики будут отображаться в специальной вкладке.

Директор по продукту Instagram Робби Стейн отметил, что не существует двух одинаковых продуктов, а такой обмен видео с музыкой — довольно универсальная идея, которую каждый может использовать.

Похожий сервис год назад запустил Facebook, который владеет Instagram это было приложение Lasso, в котором можно записывать песни под фонограмму и обмениваться 15-секундными роликами.

В то же время, по данным Bloomberg, число скачиваний за последнее полугодие упали на 4%.