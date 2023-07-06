Интересное 06 июля 2023, 00:22 Стоматолог Корольков усомнился в эффективности технологии по «выращиванию зубов»

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В японском издании The Mainichi сообщили о том, что ученые создали лекарство, которое способно выращивать новые зубы. Стоматолог-ортопед Александр Корольков прокомментировал такое открытие. Об этом сообщило РИАМО.

Специалист отметил, что сейчас разработка находится на «стадии догадок». По его словам, подобный метод будут применять на тех людях, у которых полностью отсутствуют зубы. При подобных проблемах у людей присутствует место для закладки новых зубов, написал сайт mk.ru.

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«Еще нужно отметить очень важный фактор — вмешательство в генную структуру, что однозначно не может иметь прогнозируемых результатов ввиду отсутствия длительного периода наблюдения и на данный момент является закрытой книгой для человечества», — заявил он.