Интересное 21 июня 2023, 00:47 Столичные власти рассказали об обустройстве парков в Новой Москве

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С 2012 года в Новой Москве обустроили более 30 парков.Такой информацией поделился глава города Сергей Собянин. Об этом сообщил «Царьград».

По словам мэра, в парках жители могут отдохнуть после напряженного рабочего дня. Там есть обустроенные площадки для занятий спортом, зоны отдыха и детские площадки.

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Однако политик отметил, что для поддержания парков в хорошем состоянии, требуется планомерная и системная работа. Так, за 11 лет властям удалось привести в порядок свыше 30 тысяч парков.