Садоводам рассказали, какие культуры стоит сеять в августе

Многие дачники обычно в августе заканчивают сезон посадок. Однако есть несколько растений, которые стоит посадить в последний месяц лета. Их плоды вырастут вкусными и крупными. Об этом сообщило Утро.ру.

В августе советуют высаживать редис. Лучше всего посадить ранние сорта. Некоторые овощи начнут плодоносить уже через четыре недели после появления всходов. Редис можно высаживать на протяжении всего августа. Главное не забывать удобрять почву.

Кроме того, специалисты советуют посадить дайкон или, как его еще называют, японскую редьку. Созревание корнеплодов будет происходить в течение двух месяцев. Урожай получится собрать в октябре. Растение не требует специального ухода.

В августе также можно посадить зелень — укроп, базилик, листья салата, лук, кинзу, шпинат и другие культуры. Холодная погода скажется на пользу растению. Растения приобретут сочность и насыщенный вкус. Свежую зелень можно использовать в заготовках. Осенью как раз хозяйки занимаются подготовкой зелени на осень.