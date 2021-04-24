Стюардесса рассказала, почему на самом деле экипаж встречает пассажиров

Стюардесса Кэт Камалани из Солт-Лейк-Сити ведет довольно популярный канал в TikTok. Людям нравится общаться с бортпроводником и слушать ее истории о работе. Но ее последнее видео, в котором она рассказывает, почему на самом деле экипаж выстраивается на входе в самолет и встречает пассажиров, побило все рекорды.

Кэт сообщила, что на самом деле бортпроводники хотят заранее оценить людей, которые входят в салон. Они должны знать, на кого из пассажиров могут рассчитывать в случае экстренных ситуаций. Это видео набрало около 2,5 миллионов просмотров и свыше 500 тысяч пометок «нравится».

«Поэтому, когда вы входите в самолет и видите наши счастливые, улыбающиеся лица, знайте, мы на самом деле осматриваем вас с головы до ног и пытаемся найти наших потенциальных помощников», — сообщила стюардесса.

Кэт Камалани объяснила изданию Insaider, что к этой категории относятся военнослужащие, пилоты, пожарные, полицейские и врачи. Они смогут помочь в экстренных ситуациях. Например, если борткомандиру придется сажать срочно самолет или есть угроза безопасности. Стюардессы бывают очень благодарны пассажирам, которые сразу представляются: «Я врач, и сижу на месте 34А».

Камалани рассказала, что, проходя по салону, стюардессы ищут признаки насильственной перевозки. При подозрении в торговле людьми, командир самолета может запросить наземные службы о дополнительной информации о пассажире. Если у него билет в один конец, это может многое прояснить в ситуации. В 2012–2018 годах в США было выявлено около 460 тысяч человек, ставших жертвами современных работорговцев.

Бортпроводница Линда Фергюсон объяснила, что пассажирам лучше не сидеть у иллюминатора в самолете потому, что люди, которые чихают и кашляют, почти всегда отворачиваются в сторону окна.