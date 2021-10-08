Стюардесса рассказала, какое место является самым опасным в самолете

Лучше всего приобретать места в носовой части самолета. При этом самыми небезопасными для полета являются кресла в центральной части лайнера. Об этом в беседе с «Ридус» рассказала стюардесса, работающая в крупнейшей российской авиакомпании.

«Самая небезопасная часть самолета — это середина салона, поскольку там находятся двигатели и плюс там еще шасси. При аварийной или экстренной посадке будет очень сильный удар по этой части воздушного судна. Часто происходит подлом шасси из-за сильного удара, и поэтому разлом фюзеляжа может быть именно в этом месте», — рассказала девушка.

Она отметила также, что в случае возгорания двигателя пассажиры, сидящие в центральной части самолета, окажутся наиболее близки к источнику огня. Места в хвосте также являются не самыми безопасными. Как правило, террористы размещают взрывные устройства именно в хвостовой части.

Однако девушка предупредила, что в случае возникновения аварийной ситуации, важно слушать указания экипажа корабля. Тогда любой полет не принесет дискомфорта и пройдет безопасно.