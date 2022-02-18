Стюардесса Хейли рассказала, почему пассажирам не стоит пересаживаться в самолете

Многие знают, что пассажирам самолета запрещено пересаживаться со своих мест. Почему существует такое правилл, рассказала стюардесса Сенеринити Хейли. Об этом сообщило «Утро.ру» со ссылкой на TikTok-аккаунт девушки.

Эксперт подчеркнула, что во время перемещения человека по борту самолета есть большой риск аварийной ситуации — самолет может попросту перевернуться. По этой причине перед взлетом необходимо обязательно провести взвешивание и балансировку самолета.

«Любопытный факт. Когда вы пересаживаетесь, вы уже меняете текущий баланс самолета. На всякий случай нужно спросить у бортпроводника, можете ли вы пересесть. Нам нужно убедиться, что в самолете достаточный вес, а балансировка позволяет судну взлететь», — заявила автор ролика.