Интересное 09 марта 2023, 16:41 Стилисты рассказали, какая одежда и цвет будет в моде этой весной

Читать 360tv в

Дизайнер, основатель Модного дома в Петербурге Ася Когель, у которой шьют одежду многие российские звезды, в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказала, что в весеннем сезоне — 2023 в моде по-прежнему остаются пастельные тона, летящие силуэты и прямые линии.

Будут актуальны такие смелые сочетания, как, например, бомбер из твида.

Реклама

«Он очень красивый, но уже не в классическом жакете, как его делала Шанель, а в варианте современного спортивного бомбера. Он выглядит более актуально. Его можно сочетать с вечерней струящейся юбкой, и это будет очень красивый комплект», — сообщила Когель.

Реклама

По словам петербургского дизайнера Лейлы Никоновой, жители города на Неве очень любят черный цвет и предпочитают его носить в любое время года. Вещи в темных тонах, по ее словам, отлично разнообразят аксессуары.