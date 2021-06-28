Стилисты назвали актуальные цвета купальников этим летом

Купальник каждая девушка выбирает исходя из своих предпочтений и типажа. Но для тех, кому хочется быть в тренде, стилисты перечислили самые модные цвета в этом сезоне, передала «Вечерняя Москва».

Звездный стилист Лина Дембикова рассказала, что этим летом актуальны яркие, но глубокие цвета: зеленый, фуксия, оранжевый, желтый.

«Они не прямые, а глубокие и насыщенные. Зеленый — травянистый, фуксия — благородный, оранжевый — плотный апельсиновый, а желтый — цвета яичного желтка», — отметила специалист.

По словам стилиста-имиджмейкера Анастасии Стар, те же цвета будут актуальны и в пляжной моде. Она добавила такие цвета, как фиалковый, аметистовый, золотисто-оранжевый, малиновый, нежный голубой, мятный, солнечно-желтый, и отметила, что их можно сочетать между собой. Единственное, о чем нужно помнить — совмещать лучше цвета, сходные по насыщенности.

«Например, пастельные оттенки вместе, припыленные оттенки отдельно», — пояснила стилист.