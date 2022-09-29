Стилисты журнала Marie Claire рассказали, от какой одежды стоит отказаться | 360°

Интересное 29 сентября 2022, 19:02 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Стилисты журнала Marie Claire рассказали, от какой одежды стоит отказаться Стилисты Marie Claire посоветовали убрать из своего гардероба джинсы с заниженной талией Unsplash

Читать 360tv в

Некоторая популярная одежда может крайне негативно сказаться фигурах женщин, чей возраст превышает 40 лет. Подробнее об этом рассказали редакторы портала Marie Claire, сообщила Lenta.Ru.

По словам стилистов, из гардероба стоит исключить корсетные топы, короткие юбки, а также одежду из полупрозрачных тканей. Кроме того, представить фигуру в не лучшем свете могут джинсы с заниженной талией. Вместо них стоит отдать предпочтение брюкам из денима с высокой или средней посадкой. На таком предмете гардероба не должно быть рисунков или иного декора, передала «Экономика сегодня».

Реклама

Испортить внешний вид способны также головные уборы, сумки и обувь из меха. Гораздо лучше обратить внимание на более сдержанные предметы гардероба.

Реклама

Ранее стилист Юлия Макушева рассказала, как выбрать шапку на осенний и зимний период. По ее словам, стоит отдавать предпочтение шерстяным головным уборам, кепки, панамкам и лаковым шляпам.

0 0 0 0 0 0