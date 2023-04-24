Интересное 24 апреля 2023, 21:01 Стилист Жутковская рассказала о самой модной обуви этой весны Стилист Жутковская посоветовала носить кроссовки весной

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Наступила весна, а это значит, что пришло время обновлять свой гардероб. Стилист Юлия Жутковская рассказала, какой обуви стоит отдавать предпочтение. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам специалиста, любой гардероб не обойдется без кроссовок. Их можно сочетать даже с платьем. А образ с джинсами можно дополнить яркими туфлями на каблуке.

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Актуальным вариантом для весеннего образа будут босоножки с квадратным носом, сабо или балетки с квадратным или вытянутым носом.