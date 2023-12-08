Интересное 08 декабря 2023, 15:50 Стилист Зарубова: главным критерием при выборе обуви на зиму является уровень защиты от влаги

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Стилист из Ростова-на-Дону Наталья Зарубова в разговоре с RostovGazeta сообщила, что, выбирая обувь для зимы, важно смотреть на ее уровень защиты от влаги. Влагостойкая обувь защищает ноги от мокрых зим.

Застежка в ботинках не должна быть расположена близко к подошве, чтобы вся соль с улицы не оказалась внутри обуви.

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«Влагостойкие модели часто выполнены из кожи. Следите за тем, чтобы застежка обуви не была расположена слишком близко к подошве, иначе вся слякоть с улицы окажется у вас в ботинках», — сообщила стилист.

Что касается обуви на высоком каблуке, то от нее в период зимы лучше отказаться.