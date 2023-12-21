Интересное 21 декабря 2023, 16:04 Стилист Волкова рассказала об актуальных новогодних образах для корпоратива Стиилист Волкова: нужно добавить в новогодний образ блестящую изюминку

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Стилист Виталия Волкова в беседе с журналистами «Тульской службы новостей» показала образы, наиболее актуальные для корпоративов этого года. Эксперт предложила женщинам выбирать наряд, будь то платье, брюки или юбку, исходя из собственных предпочтений и комфорта.

Главное, по ее словам, добавить в образ блестящую изюминку, например, надеть брошь или яркие переливающиеся туфли.

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Что касается выбора прически и макияжа, сейчас в моде голливудские волны или растрепанные пляжные локоны. В макияж можно добавить блестки или стразы, однако в этом случае цвет губной помады должен быть нюдового оттенка, добавила стилист.