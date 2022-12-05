Интересное 05 декабря 2022, 22:16 Стилист Владислав Лисовец рассказал, как выбрать образ на Новый год Стилист Владислав Лисовец посоветовал выбрать образ в черных цветах на Новый год

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Приближается Новый год, а это значит, что пора начинать задумываться о праздничном образе. Стилист Владислав Лисовец рассказал, как выбрать наряд для мероприятия. Об этом сообщило РИА ФАН.

По словам специалиста, в этом году стоит выбрать одежду черного цвета. Он подчеркнул, что данный цвет является торжественным вариантом. Чтобы сделать образ более ярким, можно добавить в него цветные акценты.

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«У женщин это могут быть и брошь, и шарф, и серьги, и украшение на голову, и обувь другого цвета. Я все-таки за черный», — отметил эксперт.

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Если черный цвет не подходит, можно обратить внимание на летние оттенки и глубокие цвета. Подойдут темно-зеленый, глубокий бирюзовый, а также разные вариации голубого. Надеть можно как платье, так и костюм.

«Пожалуй, это основные цвета, которые первыми приходят в голову. Ну и, конечно, не боятся чуть-чуть блестящего», — предложил Лисовец.