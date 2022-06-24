Стилист Влад Лисовец рассказал, с чем связан рост интереса россиян к аксессуарам

Причина высокого интереса россиян к аксессуарам может заключаться в невозможности приобретать новую одежду. Таким мнением поделился стилист Влад Лисовец. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

««Сейчас сложно покупать новую одежду, к которой все привыкли. Аксессуары могут очень круто поменять любой образ. Если правильно подобрать аксессуары, одна и та же вещь может смотреться очень интересно и по-разному стилистически», — пояснил специалист.

По словам эксперта, сейчас стоит разнообразить свой гардероб плетеной сумкой-авоськой. Кроме того, можно присмотреться к шляпам с поломанными полями. Она придаст образу элегантности.