facebook_pixel
    24 июня 2022, 15:21

    Стилист Влад Лисовец рассказал, с чем связан рост интереса россиян к аксессуарам

    Арина Бобкова

    Причина высокого интереса россиян к аксессуарам может заключаться в невозможности приобретать новую одежду. Таким мнением поделился стилист Влад Лисовец. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    ««Сейчас сложно покупать новую одежду, к которой все привыкли. Аксессуары могут очень круто поменять любой образ. Если правильно подобрать аксессуары, одна и та же вещь может смотреться очень интересно и по-разному стилистически», — пояснил специалист.

    По словам эксперта, сейчас стоит разнообразить свой гардероб плетеной сумкой-авоськой. Кроме того, можно присмотреться к шляпам с поломанными полями. Она придаст образу элегантности.