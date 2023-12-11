Интересное 11 декабря 2023, 17:15 Стилист Влад Лисовец рассказал, что не стоит надевать в новогоднюю ночь платья-футляры и чрезмерно строгую обувь

Читать 360tv в

Придумывая наряд на новогодние праздники, женщинам лучше отложить в сторону чрезмерно строгую обувь и платья-футляры. Об этом изданию Utro.ru сообщил известный российский стилист Владислав Лисовец.

По мнению эксперта, в качестве аксессуаров подойдут нестандартные украшения в виде удлиненных серег. А вот золотые серьги и кольца лучше отложить на другой случай, написала Neva.Today.

Реклама

Лисовец также призвал отказаться от начесов в стиле 1980-х, отдав предпочтение живой и естественной укладке.