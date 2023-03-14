Интересное 14 марта 2023, 13:52 Стилист Влад Лисовец посоветовал женщинам приобрести этой весной длинную юбку

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Абсолютный тренд этой весны — длинная юбка. Девушкам с красивыми ногами можно смело носить и мини. Об этом «ФедералПресс» рассказал известный стилист Влад Лисовец.

Эксперт посоветовал в новом сезоне забывать про спортивные вещи и переходить на более женственные и элегантные.

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«Нужно покупать больше джинсы, брать кожаные изделия, переходить на более элегантную обувь и уже забывать про спорт. Стоит купить себе большие очки, красивый длинный плащ или тонкое пальто — в моду входит длина», — сказал Лисовец.

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Он также порекомендовал миксовать в образе классику и фристайл и сделать модную стрижку.