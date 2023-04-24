Интересное 24 апреля 2023, 18:49 Стилист Трофимова посоветовала сочетать серый свитшот с велосипедками

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Серый свитшот — универсальный предмет одежды, с помощью которого можно составить множество интересных образов. Стилист и имиджмейкер, создатель авторского курса «Мне идет» Мария Трофимова рассказала, с чем сочетать этот предмет одежды. Об этом сообщили «Дни.ру».

По словам специалиста, одним из самых универсальных образов является сочетания серого свитшота со спортивными брюками или джоггерами, а также с джинсами. Вместе они создают повседневный лук.

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Также можно позаимствовать образ у Принцессы Дианы и надеть свитшот вместе с велосипедками. Расслабленный образ создается с помощью шортов.

Если хочется создать более экстравагантный образ, то можно надеть свитшот вместе с офисными брюками, рубашкой и строгой сумочкой.