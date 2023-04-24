24 апреля 2023, 18:49
Стилист Трофимова посоветовала сочетать серый свитшот с велосипедками
Серый свитшот — универсальный предмет одежды, с помощью которого можно составить множество интересных образов. Стилист и имиджмейкер, создатель авторского курса «Мне идет» Мария Трофимова рассказала, с чем сочетать этот предмет одежды. Об этом сообщили «Дни.ру».
По словам специалиста, одним из самых универсальных образов является сочетания серого свитшота со спортивными брюками или джоггерами, а также с джинсами. Вместе они создают повседневный лук.
Реклама
Также можно позаимствовать образ у Принцессы Дианы и надеть свитшот вместе с велосипедками. Расслабленный образ создается с помощью шортов.
Если хочется создать более экстравагантный образ, то можно надеть свитшот вместе с офисными брюками, рубашкой и строгой сумочкой.
Мода
Реклама
Реклама