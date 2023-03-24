Интересное 24 марта 2023, 17:27 Стилист Тимофеева призвала россиян учиться шопингу

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Стилист, основательница Школы Шопинга Татьяна Тимофеева в разговоре с изданием Daily Moscow рассказала, что умение грамотно составлять гардероб и подбирать красивые образы во многом говорит о том, что за человек перед вами.

Одежда человека формирует первое впечатление у его собеседника или знакомого. По словам стилиста, чувство вкуса не является какой-то врожденной особенностью, ему можно научиться благодаря правильно организованному шопингу.

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«Каждая из нас видела стильных женщин, за которыми хочется наблюдать, при этом далеко не все они были обладательницами стройной фигуры, носили люксовые вещи или могли похвастаться безупречным лицом», — сообщила Тимофеева.

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Обучение шопингу будет полезно для тех людей, которые во время подготовки к рабочему дню тратят много времени на составление наряда, добавила стилист.