01 августа 2023, 16:00
Стилист Скорокосова: школьная форма для девочек должна быть эстетичной
Одежда в гардеробе школьницы должна быть эстетичной и соответствовать всем современным модным тенденциям. Об этом рассказала преподаватель Парижской школы стилистов Ольга Скорокосова в беседе с «ФедералПресс».
По словам модного эксперта, для отражения культуры учебного заведения лучше всего подойдет эстетика стиля преппи. К нему относятся жакеты с эмблемой школы, рубашки поло и лоферы с носками.
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Также стилист порекомендовала покупать школьную форму только из натуральных и качественных тканей.
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