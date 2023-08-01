Интересное 01 августа 2023, 16:00 Стилист Скорокосова: школьная форма для девочек должна быть эстетичной

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Одежда в гардеробе школьницы должна быть эстетичной и соответствовать всем современным модным тенденциям. Об этом рассказала преподаватель Парижской школы стилистов Ольга Скорокосова в беседе с «ФедералПресс».

По словам модного эксперта, для отражения культуры учебного заведения лучше всего подойдет эстетика стиля преппи. К нему относятся жакеты с эмблемой школы, рубашки поло и лоферы с носками.

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Также стилист порекомендовала покупать школьную форму только из натуральных и качественных тканей.