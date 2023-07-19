Интересное 19 июля 2023, 17:10 Стилист Скорокосова рассказала, что бесформенная одежда может легко состарить женщину

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Модный блогер, стилист Ольга Скорокосова в разговоре с «ФедералПресс» порекомендовала представительницам прекрасного пола реже покупать серую и бесформенную одежду. По ее словам, она можно легко прибавить несколько лишних лет.

Также добавить возраста может черная и коричневая одежда, а также вещи, изготовленные из тканей плохого качества.

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Как заметила стилист, под каждый возраст необходимо выбирать свои цвета, фасоны и силуэты, которые будут подчеркивать природную красоту. Внешний вид делает безупречным не только грамотная одежда, но и прическа с макияжем.