Интересное 13 июня 2023, 14:45 Стилист Савицкая назвала облегающие футболки с цветочными аппликациями антитрендом этого лета

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Облегающие футболки с цветочными аппликациями и кружевными вставками испортят весь образ. Об антинтрендах этого лета рассказала стилист-имиджмейкер Екатерина Савицкая в беседе с «ФедералПресс».

По словам модного эксперта, также из летнего гардероба стоит убрать узкий брючный костюм и юбку-солнце. Кроме того, антитрендовым образ сделают джинсовые юбки на уровне колена и платья со спущенными плечами.

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Стилист посоветовала девушкам отказаться от ажурных сапогов и обуви на танкетке и не носить жакеты с укороченными рукавами.