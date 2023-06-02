Интересное 02 июня 2023, 16:35 Стилист Савицкая назвала мюли, сабо и босоножки белого цвета нейтральным летним вариантом обуви

Читать 360tv в

В летний сезон в качестве нейтральной обуви на каждый день отлично подойдут мюли, сабо и босоножки белого цвета. Об этом сообщила стилист-имиджмейкер, основатель и директор Парижской школы стилистов Екатерина Савицкая в беседе с «ФедералПресс».

По словам модного эксперта, также для ежедневной носки подойдут сандалии. Если хочется сделать свой образ трендовым, то в таком случае можно отдать предпочтение обуви на тракторной подошве.

Реклама

Стилист посоветовала не бояться экспериментировать с цветом и покупать яркую обувь на лето.