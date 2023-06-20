20 июня 2023, 15:25
Стилист Ряузова посоветовала отдать предпочтение элегантным платьям из шелка при выборе наряда на выпускной
При выборе наряда на выпускной вечер девушкам стоит обратить внимание на элегантные платья из шелка и атласа. Об этом сообщила стилист Алина Ряузова в беседе с «Москвой 24».
По мнению модного эксперта, идеальной длиной для таких платьев является макси, миди или мини. Кроме того, следует избегать нарядов с кружевом и обилием разнообразных бантов.
Реклама
Стилист отметила, что самыми трендовыми цветами этого сезона стали оттенки золотого, лаймового, оранжевого и голубого.
Мода
Реклама
Реклама