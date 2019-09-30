Стилист рассказала, что носить этой осенью

Юлия Мореходова отметила, что дизайнеры примерно раз в 20–30 лет обращаются к прошлым коллекциям и переделывают их на современный лад.

Стилист рассказала, что популярным этой осенью будет костюм-двойка, который в 80-х годах именовался power suit, или «костюм сильной женщины».

«Костюм-двойка — жакет с чуть расширенной линией плеч и прямые брюки в пол, непременно завышенной посадки. Чтобы окончательно не потерять трогательное очарование, стоит носить жакет с широким ремнем, подчеркивающим талию. Широкие брюки требуют только устойчивого каблука на манер богемных 70-х годов», — объяснила она.

По словам Мореходовой, популярной в этом сезоне станет кожа. Она объяснила, что свой гардероб можно пополнить кожаными штанами, рубахой или пальто. Стилист посоветовала носить кожу с пушистыми свитерами крупной вязки, жакетами в духе Chanel, а также романтичными блузами из органзы или шифона.

В моде этой осенью будут сумки жесткой формы. Юлия Мореходова рассказала, что сейчас популярны модели из гладкой кожи и с «хищной» текстурой — под крокодила или питона.

«Если вы не сторонница лаконичности и строгости, выбирайте ироничную сумку из искусственного меха, дутую или стеганую модель. А любительницы иметь при себе стратегический запас всего необходимого могут взять на вооружение тренд на ношение сразу нескольких сумок», — объяснила она.

В свою очередь, дизайнеры предлагают носить туфли и ботильоны на платформе, грубые ботинки, туфельки Мери Джейн с тонкой застежкой. Стилист посоветовала обратить внимание на модели с квадратным носом, которые заполонили в этом году подиумы.