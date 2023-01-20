Интересное 20 января 2023, 00:22 Стилист рассказал о самых актуальных цветах 2023 года Стилист Гудошина посоветовала добавить в гардероб одежду малиново-красных оттенков РИА «Новости»

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С 2023 годом в мир моды ворвались новые тенденции. Главным оттенком ближайших 12 месяцев объявили малиново-красный. Стилист Евгения Гудошина рассказала, как добавить его в гардероб. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

«Цвет года — это анализ в течение всего года (цвет объявляют в декабре) выставок художников, новинок киноиндустрии, стритстайла, модных показов, настроений в обществе. Это интуитивный срез года. Цвет не то, чтобы предсказывается, скорее констатируется факт, что он сейчас наиболее актуален», — пояснила специалист.

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Гудошина отметила, что данный цвет является сложным. Лучше всего сочетать его с голубым, светло-розовым и зеленым тонами. А вот с ярко-розовыми цветами лучше его не надевать.

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Если же вам захочется сделать образ в одном малиново-красном цвете, то необходимо отталкиваться от своего цвета волос. Такой стиль лучше выбрать брюнеткам. Блондинки же могут немного потеряться в такой одежде.