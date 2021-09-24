Стилист рассказал, какая одежда не нравится мужчинам

Многим мужчинам не нравится объемный стиль оверсайз на женщинах. Таким мнением поделилась стилист Юлия Литвиненко в беседе с «Аргументами и фактами».

Специалист отметила, что в такой одежде мужчины не видят женской красоты. По словам Литвиненко, оверсайз стоит сочетать с вещами, которые подчеркивают женскую фигуру, например, с леггинсами.

Стилист также посоветовала женщинам носить костюмы прямого кроя и жакеты, подчеркивающие талию, а также брюки, которые держат форму.

По мнению эксперта, стоит отказаться от использования страз и леопардового принта. Лучше всего использовать это в аксессуарах и дополнять ими образ, а не создавать акцент.

Короткие юбки Литвиненко посоветовала заменить на модели с боковым вырезом или юбку чуть выше колена. Тогда образ будет более строгим, но оставит простор для фантазии.

Также странными для мужчин могут показаться ботфорты. Литвиненко рекомендует подбирать те модели данной обуви, которые не будут ассоциироваться с женским стриптизом или сценическим костюмом. Лучше всего надевать низкие ботфорты.

Однако, в первую очередь, в выборе одежды стоит думать о собственном комфорте. Стоит искать свою индивидуальность и прислушиваться, но не полагаться полностью на мнение со стороны.