Стилист показал, что с волосами делают шампуни. Выглядит это пугающе
Колористка сняла для приложения TikTok ролик, в котором крупным планом показала своим подписчикам, как снимает с прядей волос слой того, что, по ее словам, является пластиковым налетом, пишет Daily Mail. На кадрах Сидни проводит ножницами по волосам от корней к кончикам, снимала с локонов воскообразное вещество. Видеозапись уже собрала больше восьми миллионов просмотров на TikTok. Колористка предупредила, что не надо повторять этот эксперимент самостоятельно, чтобы не испортить волосы.
Такое скопление синтетических продуктов происходит, когда человек использует моющие средства, в составе которых есть химические составляющие, объяснила колористка.
Силиконы и парабены относятся к синтетическим химическим веществам. Первые применяются в продукции для волос, чтобы придать локонам гладкость, а вторые — часто используются для консервации средств индустрии красоты, а также продуктов пищевой промышленности и фармацевтических препаратов.
Несмотря на то, что ни силиконы, ни парабены для человека не опасны, эксперты нередко оспаривают их включение в формулы продуктов для волос.
Работники индустрии красоты подтверждают догадки Сидни. Многие специалисты сходятся во мнении, что силиконы включены в состав шампуней только для того, чтобы придать волосам потребителей блеск и одновременно сэкономить на производстве.
Ранее стилист Владислав Лисовец рассказал, как ухаживать за волосами во время распространения коронавирусной инфекции. По его словам, женщинам стоит дать волосам отдохнуть. Пандемия — не время, когда стоит заморачиваться укладкой.