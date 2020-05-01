Стилист показал, что с волосами делают шампуни. Выглядит это пугающе

Американская парикмахерша Сидни Августа наглядно показала, что происходит с волосами после использования шампуней, в состав которых входят силиконы и парабены. Как оказалось, после них локоны не только приобретают гладкость и блеск, но и становятся контейнером с пластиком.

Колористка сняла для приложения TikTok ролик, в котором крупным планом показала своим подписчикам, как снимает с прядей волос слой того, что, по ее словам, является пластиковым налетом, пишет Daily Mail. На кадрах Сидни проводит ножницами по волосам от корней к кончикам, снимала с локонов воскообразное вещество. Видеозапись уже собрала больше восьми миллионов просмотров на TikTok. Колористка предупредила, что не надо повторять этот эксперимент самостоятельно, чтобы не испортить волосы.

Источник фото: скриншот TikTok

Такое скопление синтетических продуктов происходит, когда человек использует моющие средства, в составе которых есть химические составляющие, объяснила колористка.

Силиконы и парабены относятся к синтетическим химическим веществам. Первые применяются в продукции для волос, чтобы придать локонам гладкость, а вторые — часто используются для консервации средств индустрии красоты, а также продуктов пищевой промышленности и фармацевтических препаратов.

Несмотря на то, что ни силиконы, ни парабены для человека не опасны, эксперты нередко оспаривают их включение в формулы продуктов для волос.

Работники индустрии красоты подтверждают догадки Сидни. Многие специалисты сходятся во мнении, что силиконы включены в состав шампуней только для того, чтобы придать волосам потребителей блеск и одновременно сэкономить на производстве.

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