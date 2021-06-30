Стилист объяснил, как Путин выбирает себе галстуки

На официальных мероприятиях, в том числе и на прямых линиях, Владимир Путин всегда появляется в костюме с галстуком. Блогер и стилист Алена Реш объяснила «ФедералПресс», как глава государства выбирает этот аксессуар.

Можно заметить, что на всех мероприятиях Владимир Путин появляется в галстуках темных оттенков: синих, бордовых, фиолетовых. Иногда на галстуке президента можно увидеть лаконичную клетку или полоску.

Стилист объяснила, что носить галстук темного цвета президенту диктует деловой этикет. А вот оттенок и рисунок он, вероятно, выбирает уже сам.

«Темные галстуки необходимы по протоколу на важные встречи, эти цвета характеризуют лидера, как решительного», — отметила Алена Реш.