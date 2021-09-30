Стилист назвала главные ошибки женщин во время выбора одежды

Стилист Юлия Литвиненко рассказала о самых распространенных ошибках женщин во время выбора одежды. Об этом сообщили «Аргументы и факты».

По словам эксперта, многие женщины подбирают одежду не по своему типу фигуры. Из-за этого они подчеркивают все свои недостатки. Молодым девушкам во время покупки блузы можно обратить внимание на варианты с коротким рукавом. Женщинам в возрасте же стоит отдавать предпочтение закрытой верхней одежде.

Стилист отметила, что в попытке угнаться за трендами многие девушки начинают одеваться безвкусно. Гораздо практичнее отдать свое предпочтение базовым вещам. С ними образ станет гораздо более выдержанным и стильным. При этом не стоит впадать в другую крайность и приобретать однотипную одежду.

Также с осторожностью стоит относиться к выбору расцветки одежды. На данный момент популярным остается минимализм. Если же без ярких цветов гардероб кажется слишком скучным, стоит отдать предпочтение психоделическим или классическим рисункам.