Стилист назвал модели брюк, которые будут в тренде этой зимой

Стилист Юлия Литвиненко рассказала, какие брюки будут особенно актуальны этой осенью и зимой. Также специалист отметила типы фигур, на которые они сядут идеально. Ее слова привел сайт «Аргументы и факты».

В этом сезоне в моду вернулись брюки карго. Они имеют расцветку хаки и выглядят как военные, а также отличаются своим свободным кроем. Кроме того, такие штаны обладают карманами по бокам. Эта модель идеально подойдет девушкам, которые имеют узкие бедра.

Для высоких женщин отлично подойдут брюки палаццо. Их также можно носить тем, кто стесняется своей формы ног и хочет скрыть недостатки в фигуре. Также популярными остаются брюки с разрезами внизу и имеющие свободный крой, заключила стилист.