Интересное 24 июля 2023, 17:44 Стилист Лисовец заявил, что россияне не любят экспериментировать со стилем в одежде

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Многие россияне одеваются в «обычную одежд» и не любят экспериментировать со стилем. Такое мнение высказал стилист и эксперт моды Влад Лисовец. Об этом сообщило ИА НСН.

«Если посмотреть в целом, то все одинаковое: джинсы, пуховики, футболки одинакового кроя. То есть, приверженцы классического, невзрачного кроя, а по вечерам, образно, наряжаются», — заявил он.

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Однако и нарядные образы россиян пришлись стилисту не по душе. Он назвал яркие образы, которые примеряют россияне, «цыганскими». По его словам, стиль, распространенный в нашей стране, схож со стилем Азии.