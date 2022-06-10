Стилист Лисовец высказался о новом логотипе McDonald’s

Накануне в Сети появился новый логотип российской версии McDonald’s. Стилист Влад Лисовец заявил, что изображение больше бы подошло бренду спортивной одежды, а не ресторану быстрого питания. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По словам эксперта, российский маркетинг уступает иностранному. По этой причине изображение не особо соотвествует цели привлекать посетителей в ресторан быстрого питания. Однако, по его мнению, дизайн вышел не настолько плохим, насколько мог бы.

«Хорошо, что так сделали, могло быть и хуже… Мы никогда особо не отличались маркетингом, наши лого очень своеобразны, наверное, они отвечают ментальности. По моему мнению, это немодно и неинтересно», — отметил стилист.