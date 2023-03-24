Интересное 24 марта 2023, 15:21 Стилист Лисовец рассказал, от каких вещей лучше отказаться этой весной Стилист Лисовец предложил исключить из своего гардероба узкие джинсы Unsplash

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С приходом весны из своего гардероба лучше исключить узкие джинсы и юбки до колен. Таким мнением поделился российский стилист Владислав Лисовец. Об этом сообщила Teleprogramma.pro.

По словам специалиста, сейчас возвращается мода на женственные образы. По этой причине предпочтение в обуви стоит отдавать туфлям на каблуке. Кроссовки же лучше оставить для прогулок и занятий спортом. В остальном они сделают ваш образ менее стильным.

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Юбка до колен также является не лучшим выбором, как и узкие джинсы, написал «ФедералПресс».

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«Возвращается женственность, мода на каблуки. И юбка длины до колена — это уже прошлый век», — отметил Лисовец.

Ранее стилист рассказал, что может стать альтернативой юбке до колен. По его словам, лучше отдать предпочтение длинным фасонам. Если же девушка является обладательницей красивых ног, то она может смело выбирать мини. Разнообразить образ можно с помощью очков.