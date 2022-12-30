30 декабря 2022, 17:16
Стилист Лисовец посоветовал избавиться в Новом году от худи и штанов
Стилист Лисовец: в моду возвращается женственность, жакеты становятся более приталенными
Стилист Влад Лисовец в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, от каких вещей в гардеробе стоит избавиться в следующем году.
Как заметил эксперт, в год Водяного кролика в моду возвращается женственность. Прекрасной половине человечества стоит отказаться от спортивных вещей и отдать предпочтение более открытым и сексуальным нарядам.
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В 2023 году будут актуальны высокие сапоги на каблуке, мини-платья и прямые брюки.
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«В моду возвращается женственность, жакеты становятся более приталенными. Мы уходим от спортивной одежды, убираем худи, спортивные штаны и кроссовки и больше обращаем внимания на каблук, ботильоны и босоножки», — процитировал сайт «ПолитЭксперт» Лисовца.
Стилист также посоветовал не бояться ярких цветов и дерзких сочетаний в одежде. По его словам, можно смело смешивать красный, розовый, голубой, бледно сиреневый и зеленый с желтым, бордовым и цветом хаки.
Мода
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