Интересное 30 декабря 2022, 17:16 Стилист Лисовец посоветовал избавиться в Новом году от худи и штанов Стилист Лисовец: в моду возвращается женственность, жакеты становятся более приталенными freepik

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Стилист Влад Лисовец в разговоре с изданием NEWS.ru рассказал, от каких вещей в гардеробе стоит избавиться в следующем году.

Как заметил эксперт, в год Водяного кролика в моду возвращается женственность. Прекрасной половине человечества стоит отказаться от спортивных вещей и отдать предпочтение более открытым и сексуальным нарядам.

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В 2023 году будут актуальны высокие сапоги на каблуке, мини-платья и прямые брюки.

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«В моду возвращается женственность, жакеты становятся более приталенными. Мы уходим от спортивной одежды, убираем худи, спортивные штаны и кроссовки и больше обращаем внимания на каблук, ботильоны и босоножки», — процитировал сайт «ПолитЭксперт» Лисовца.

Стилист также посоветовал не бояться ярких цветов и дерзких сочетаний в одежде. По его словам, можно смело смешивать красный, розовый, голубой, бледно сиреневый и зеленый с желтым, бордовым и цветом хаки.