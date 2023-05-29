Интересное 29 мая 2023, 17:59 Стилист Лисовец назвал насмотренность главным фактором в подготовке к профессии дизайнера

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Всем начинающим дизайнерам в процессе подготовки к профессии необходимо развивать насмотренность. Об этом сообщил стилист, эксперт арт-кластера «Таврида» Влад Лисовец газете «Петербургский дневник».

По словам модного эксперта, именно красивые картинки с интересными образами будут вдохновлять и мотивировать к созданию чего-то нового. Также молодым дизайнерам не стоит бояться выставить свои уникальные идеи на всеобщее внимание.

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Лисовец посоветовал начинающим специалистам не подражать мировым трендам, а реализовывать свои задумки.