Интересное 10 мая 2023, 16:24 Стилист Кузиков: развитие насмотренности поможет одеваться стильно вне времени

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Многие трендовые вещи очень быстро устаревают и становятся неактуальными. О том, как выглядеть стильно вне времени, рассказал стилист Александр Кузиков сайту «Дни.ру».

По словам специалиста, в этом поможет развитие насмотренности и чувства стиля. В социальных сетях можно подписаться на экспертов в области моды, чья манера одеваться наиболее привлекает.

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Также отличной практикой станет поиск разной одежды для комбинации между собой и создание комплектов.