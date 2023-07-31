Интересное 31 июля 2023, 17:56 Стилист Кузиков посоветовал составлять список покупок перед расепродажей заранее

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Распродажа — это отличная возможность сэкономить деньги. Главный стилист и креативный директор Shopping Live Александр Кузиков рассказал, как посещать их с максимальной пользой для себя. Об этом сообщили «Дни.ру».

По словам специалиста, список покупок нужно составить заранее. Предварительно нужно изучить вещи в своем гардеробе и выписать недостающие позиции.

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Также перед началом распродажи проследите, как меняется стоимость товара. Некоторые продавцы специально предварительно завышают цену, чтобы потом вернуть ее к обычным значениям.

Огромное внимание необходимо обращать на качество вещей, а не на их стоимость. Лучше отказаться от покупки не внушающего доверия предмета одежды, несмотря на привлекательную цену.