17 августа 2023, 16:41
Стилист Ким посоветовала покупать в секонд-хендах вареные джинсы и вещи из сетки
Модникам в секонд-хендах стоит обратить внимание на вареные джинсы, вещи из сетки и удлиненные пиджаки прямого кроя. Об этом сообщила стилист Ольга Ким в беседе с «Газетой.Ru».
По словам эксперта, чтобы купить хорошую вещь в секондах, необходимо хорошо ориентироваться в современных трендах. Так, сейчас в таких магазинах стоит покупать вещи эпохи 90-х и 2000-х. Кроме того, стоит обратить внимание на одежду в ретро-стиле.
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Стилист также порекомендовала ходить в секонд-хенды в конце недели, в этот период магазины часто устраивают распродажи.
Мода
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