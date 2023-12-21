Интересное 21 декабря 2023, 18:14 Стилист Казанцева посоветовала выбирать для Нового года наряд в черном цвете

Читать 360tv в

Черный цвет всегда выглядит стильно и элегантно, а также подходит практически любой женщине. Об этом изданию Pravda.Ru сообщила стилист и эксперт по тканям Екатерина Казанцева, комментируя выбор наряда на Новый год.

По ее словам, любой образ можно обыграть пайетками или металликом, чтобы наряд выглядел эффектно и не банально.

Реклама

«Жемчужные нити, массивные серьги, блестящие броши, подвески на кожаном шнурке, удлиненные клатчи — все это поможет вам завершить свой стильный образ» — сказала Казанцева.