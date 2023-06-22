Интересное 22 июня 2023, 19:02 Стилист Юлия Живутская рассказала, какую одежду выбирать для офиса в жаркую погоду Стилист Живутская посоветовала надевать шорты-бермуды для похода в офис в жару

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В жаркую погоду бывает сложно выбрать образ для похода в офис. Стилист Юлия Живутская рассказала, каким образам стоит отдавать предпочтение. Об этом сообщил телеканал «Санкт‑Петербург».

Вместо жакета летом можно выбрать жилет. Также можно присмотреться к шортам-бермудам. Кроме того, нормой для женщин в жаркую погоду являются открытые руки, пальцы ног и даже отсутствие колготок.

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А вот мужчины не могут позволить себе подобную вольность в выборе образа.

«Самое главное в оценке вашего летнего образа — это представить, что он о вас говорит. Это самая главная подсказка», — пояснила стилист.