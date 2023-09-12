Интересное 12 сентября 2023, 15:21 Стилист Янковская: одежда в стиле old money смотрится дорого, роскошно и не вычурно

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Одежда в стиле old money, который стал одним из самых популярных в 2023 году, всегда смотрятся дорого, роскошно, но не вычурно. Об этом сообщила стилист и фэшн-инфлюенсер Эльвира Янковская в беседе с «Газетой.ru».

По словам модного эксперта, «тихую роскошь» отличают вещи классического кроя из тканей высокого качества. К ним относятся широкие брюки со стрелками, блейзеры и тренчи в духе 60-х из шелка, кашемира, хлопка, твида и плотного льна.

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Стилист отметила, что образы в стиле old money отлично дополнят аксессуары из жемчуга, атласные ободки и винтажные очки.