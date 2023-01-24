Интересное 24 января 2023, 11:52 Стилист Игнатова дала советы, как правильно фотографироваться для резюме Стилист Игнатова: в кадре важны одежда, аксессуары, прическа, макияж freepik

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Стилист Анастасия Игнатова в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, как правильно делать фотографии для резюме, чтобы работодатель смог понять ваши профессиональные навыки.

По ее словам, удачные фото наводят на мысль, что человек и в жизни выполняет все свои дела качественно. Лучше всего для резюме выбрать одежду светлых тонов, при этом она должна быть идеально выглажена.

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«В кадре важно все: одежда, аксессуары, прическа, макияж, наклон головы. Но чем меньше деталей, тем меньше шансов ошибиться, перебрать. Цепочки на шее и на руке не должны прятаться под одеждой», — сказала Игнатова.

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Для фото на резюме также идеально подойдут классические варианты одежды или же одежда белых тонов. Люди, которые носят ее, таким образом сообщают, что мы не такие как все, мы избранные.

Игнатова порекомендовала избегать блестящих и отражающих свет тканей, чтобы не потеряться на их фоне. В кадре будут лаконично смотреться сатиновые и шелковые фактуры в рубашках, блузах и платьях.