Интересное 26 января 2023, 13:25 Стилист Храмкова перечислила самые актуальные цвета в одежде весной 2023 года Стилист Храмкова: в новом сезоне актуальными будут солнечный желтый и пыльный розовый freepik

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В предстоящем весеннем сезоне пользоваться популярностью будут сочетание бордового и алого тонов. Об этом «Газете.Ru» рассказала стилист маркетплейса Lamoda Екатерина Храмкова.

Актуальными также будут солнечный желтый, пыльный розовый, нежный оранжево-розовый цвета.

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Эксперт добавила, что стилисты и потребители устали от ярких сочетаний, поэтому в новом сезоне был сделан акцент на более приглушенных.

«Мы немного устали от яркой фуксии, поэтому в новом сезоне добавляем в гардероб более приглушенный розовый», — процитировал стилиста сайт kp.ru.

В новом сезоне также следует обратить внимание на оттенки голубого и классического зеленого.

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