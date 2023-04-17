Интересное 17 апреля 2023, 17:52 Стилист Гудошина рассказала о самых модных головных уборах весны Стилист Гудошина посоветовала носить платок весной 2023 года

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Наступила весна, а это значит, что настало время обновить свой гардероб. Стилист Евгения Гудошина рассказала, какими головными уборами дополнить свой образ. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Специалист пояснила, что в моде остается шляпа-федора. Носить ее могут как мужчины, так и женщины. Стоит сочетать такой аксессуар с одеждой в классическом стиле.

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Также весной в моду вошли платки. Надевая головной убор стоит так, чтобы из-под него были видны волосы. Кроме того, стилист посоветовала носить вместе с платками очки.