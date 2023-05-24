Интересное 24 мая 2023, 11:44 Стилист Гракова назвала легкие воздушные ткани трендом выпускных платьев 2023 года

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В этом сезоне одним из трендов торжественных нарядов для выпускного вечера являются легкие воздушные ткани. Об этом сообщила стилист и имиджмейкер Яна Гракова в беседе с «ФедералПресс».

По словам модного эксперта, для создания нежного образа лучше всего подойдут пастельные оттенки. Трендовыми тканями в этом году являются гипюр, органза, шелк и атлас. Если же выпускнице хочется платье с принтом, то стоит обратить внимание на горошек или цветочек.

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Также при добавлении аксессуаров к образу стилист посоветовала отдать предпочтение многослойности.