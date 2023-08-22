Интересное 22 августа 2023, 15:15 Стилист Гракова назвала бежевый тренч универсальным предметом гардероба осенью

Читать 360tv в

Пальто или тренчи в бежевых оттенках станут незаменимым и универсальным предметом гардероба в осенний период. Об этом сообщила стилист Яна Гракова в беседе с «ФедералПресс».

По словам модного эксперта, также в качестве верхней одежды на начало осени отлично подойдут жакеты и спортивные ветровки. Кроме того, свою актуальность в этом сезоне не потеряют кожаные косухи.

Реклама

Стилист порекомендовала осенью отдавать предпочтение лоферам, ботильонам и грубым ботинкам в зависимости от погодных условий.