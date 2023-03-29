Интересное 29 марта 2023, 14:09 Стилист Гракова дала советы, как подобрать наряд для вечеринки Стилист Гракова: наряд должен обязательно соответствовать дресс-коду и времени суток Unsplash

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Профессиональный стилист-имиджмейкер Яна Гракова в разговоре с изданием «ФедералПресс» дала советы россиянкам, как правильно подобрать наряд для вечеринки или важного мероприятия.

Эксперт считает, что любой наряд должен соответствовать дресс-коду, времени суток и тематике вечеринки.

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«Первое — наряд должен обязательно соответствовать дресс-коду, времени суток и тематике вечеринки. Также важно правильно сочетать в образе фактуры, цвета и разный стиль. Соблюдать пропорции и правильно расставлять акценты», — сказала Гракова.

Явным антитрендом стилист назвала сочетание одежды и обуви в одних оттенках. Она отметила, что сейчас все чаще девушки предпочитают надевать, например, бежевый пиджак и яркие туфли. В такой случае наряд выглядит стильно и современно.

Гракова также порекомендовала не перебарщивать с аксессуарами. Если девушка не понимает, как сочетать аксессуары между собой, то лучше их вовсе не использовать.