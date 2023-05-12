Интересное 12 мая 2023, 12:54 Стилист Голубев назвал белую футболку незаменимой вещью в женском гардеробе

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Белая футболка свободного кроя отлично впишется в любой образ и станет универсальной вещью в женском гардеробе. Об этом сообщил стилист и имиджмейкер Роман Голубев сайту gazetametro.ru.

По словам модного эксперта, белую футболку можно носить с чем угодно, она сочетается как с жакетным классическим костюмом, так и с повседневными джинсами.

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Как сообщили «Дни.ру», при выборе футболки стоит обратить внимание на материал, самым качественным и комфортным станет вещь из 100% хлопка.